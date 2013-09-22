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مصر والسعودية والإمارات بين أغنى 30 دولة تملكًا للأصول المتراكمة

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مصر والسعودية والإمارات بين أغنى 30 دولة تملكًا للأصول المتراكمة مصر والسعودية والإمارات بين أغنى 30 دولة تملكًا للأصول المتراكمة

أفاد تقرير حديث عن حجم ثروات الأصول المتراكمة في 30 دولة حول العالم، أن إجمالي ثروات الأصول المتراكمة لهذه الدول وصل إلى 193 تريليون دولار في عام 2012، ما يعادل تقريبا ثلاثة اضعاف الناتج المحلي الاجمالي للدول ذاتها البالغ 68 تريليون دولار.

ويقيس التقرير الذي أصدرته للمرة الأولى شركة ” إي سي هاريس ” البريطانية المتخصصة، بالتعاون مع مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية بالكويت، ثروة الأصول لجميع الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية .

وحسبما نشرت وكالة انباء ” الاناضول ” احتلت الولايات المتحدة الأميركية المركز الأول عالميا من حيث الأصول المتراكمة بنحو 39.73 تريليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع الى 47.28 تريليون دولار بحلول عام 2022، أي بارتفاع نسبته 19%، وجاءت الصين في المركز الثاني عالميا بنحو 35.45 تريليون دولار، تليها اليابان بـ 18.27 تريليون دولار، ثم الهند بـ 11.77 تريليون دولار، فألمانيا بنحو 10.39 تريليون دولار.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، جاءت في المركز الـ18 عالميا والأول عربيا بإجمالي أصول تبلغ نحو 2.09 تريليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع الى 3.86 تريليون دولار بحلول عام 2022، أي بارتفاع نسبته 85% ، فيما احتلت تركيا المرتبة العشرين عالميًا في القائمة ب2.01 تريليون دولار.

واحتلت الإمارات المركز الـ25 عالميا والثاني عربيًا بإجمالي أصول بلغت 1 تريليون دولار، تلتها بنحو 760 مليار دولار، ثم قطر بنحو 280 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن الإمارات ، بالإضافة إلى سنغافورة والبرازيل ، هي الأسرع نمواً في العالم في مجال إجمالي ثروة الأصول خلال الـ10 سنوات القادمة.

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