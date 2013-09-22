عودة 91 ألف لاجيء سورى إلى بلادهم منذ اندلاع الأزمة

أعلن مدير إدارة مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن العميد وضاح الحمود أن عدد اللاجئين السوريين العائدين طواعية إلى بلادهم منذ تفجر الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 وبدء عملية تدفقهم للمملكة بلغ91297 لاجئاً.

وقال الحمود في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا) اليوم الأحد – إن العودة الطوعية للاجئين السوريين تمت بعد تعبئة طلبات بهذا الخصوص.

مشيراً إلى قيام الجهات المختصة بشئون اللاجئين بتقديم كافة أنواع الخدمات بما يضمن حياة كريمة لهم ولذويهم خلال تواجدهم على الأراضي الأردنية.

وأفاد بأن 168 لاجئاً سورياً غادروا الأراضي الأردنية بصورة طوعية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية فيما اجتاز 950 لاجئاً سورياً جديداً الخط الحدودي باتجاه الأردن.

لافتا إلى أن المجموع الكلي للاجئين السوريين في كافة محافظات المملكة بلغ 543029 لاجئاً من بينهم 127859 لاجئاً بالمخيمات المخصصة لهم.

> أ ش أ