أخبار عاجلة

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

عودة 91 ألف لاجيء سورى إلى بلادهم منذ اندلاع الأزمة

Google+ Print
عودة 91 ألف لاجيء سورى إلى بلادهم منذ اندلاع الأزمة عودة 91 ألف لاجيء سورى إلى بلادهم منذ اندلاع الأزمة

السوريون يعودون إلى ديارهم

أعلن مدير إدارة مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن العميد وضاح الحمود أن عدد اللاجئين السوريين العائدين طواعية إلى بلادهم منذ تفجر الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 وبدء عملية تدفقهم للمملكة بلغ91297 لاجئاً.

وقال الحمود في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا) اليوم الأحد – إن العودة الطوعية للاجئين السوريين تمت بعد تعبئة طلبات بهذا الخصوص.

مشيراً إلى قيام الجهات المختصة بشئون اللاجئين بتقديم كافة أنواع الخدمات بما يضمن حياة كريمة لهم ولذويهم خلال تواجدهم على الأراضي الأردنية.

وأفاد بأن 168 لاجئاً سورياً غادروا الأراضي الأردنية بصورة طوعية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية فيما اجتاز 950 لاجئاً سورياً جديداً الخط الحدودي باتجاه الأردن.

لافتا إلى أن المجموع الكلي للاجئين السوريين في كافة محافظات المملكة بلغ 543029 لاجئاً من بينهم 127859 لاجئاً بالمخيمات المخصصة لهم.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا