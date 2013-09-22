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بالصور..ظهور الأطفال بالحلقة 2 والموسم الثالث لـ Arabs Got Talent

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بالصور..ظهور الأطفال بالحلقة 2 والموسم الثالث لـ Arabs Got Talent بالصور..ظهور الأطفال بالحلقة 2 والموسم الثالث لـ Arabs Got Talent

انطلقت الحلقة الثانية من الموسم الثالث لبرنامج “Arabs Got Talent” على MBC4 وMBC ، وبين الغناء والرقص والتمثيل والعزف والمسرح والكاراتيه الإيقاعية وموسيقى الروك العربية، وغيرها، تنوّعت المواهب، وبدا تميّز الفرق والعروض الجماعية واضحاً على حساب الاستعراضات الفردية، فيما كان إبداع بعض الأطفال لافتاً للأنظار، فنالت العروض المميزة قبول نجوى كرم وناصر القصبي وأحمد حلمي وعلي جابر.

أول المتأهلين كان فريق “Galaxy Group” الاستعراضي الراقص من الكويت الذي قدّم عرضاً نال عليه إجماع اللجنة. أما الطفلة نور من مصر، فأذهلت اللجنة بأدائها الاحترافي وشخصيتها القوية وحضورها اللافت إلى جانب طفولتها البريئة ما دفع اللجنة لمنحها أربعة أصوات بلا تردد.

بدورها أعربت نغم الجندي من مصر عن عشقها للدراما والتمثيل، فحاولت إظهار قدراتها التي لم تفلح في نيل قبول ناصر القصبي، فيما وافق بقية أعضاء اللجنة على منحها الفرصة للتأهل إلى المرحلة القادمة.

من جانبه، قدّم فريق “Twins” من الكويت عرضاً جديداً من نوعه على مسرح المواهب، مازجاً بين الرياضة القتالية والحركات الإيقاعية الراقصة لينال موافقة جماعية.

وعلى الرغم من تناوب أعضاء لجنة التحكيم على قرع “الجرس الأحمر” في وجه العديد من المواهب كالتهريج الخالي من حسّ الفكاهة، والرقص الشرقي من أحد قبل الشبّان، واللوحات الاستعراضية للأطفال، وغيرها، إلا أن بروز الطفل نائل الطرابلسي من سوريا على المسرح عاد ليقلب المقاييس مجدداً بموهبته الموسيقية في العزف على البيانو، فضلاً عن شخّصيّته المُحبّبة وطفولته الناضجة فنال رضا اللجنة التي توقّعت له التنافس بقوة في الدور نصف النهائي. كذلك كان شأن الشاب روي، اللبناني الأصل، والمقيم بين نيويورك وبيروت، إذ قدّم استعراضاً راقصاً في الـ “Tap Dancing” على إيقاع أغنية “يا حبيبي الحقني” لـ أسمهان.

ومع تنوّع المواهب الموسيقية، قدّم فريق “شوارعنا” من مصر أغنية من طراز موسيقى الـ “روك شرقي” فجاء أداؤهم غير تقليدي سواءً من حيث الكلمة أو اللحن، ليستحقوا التأهل بالإجماع.

مسك الختام كان فريق “سيما” من سوريا، الذي أدهش اللجنة والحضور على الرغم من وصوله متأخراً، فقدّم عرضاً مسرحياً كلاسيكياً راقصاً حصد به بطاقة التأهل، مُسدلاً بذلك الستار على منافسات الحلقة الثانية من الموسم الثالث لبرنامج “Arabs Got Talent”.

 

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