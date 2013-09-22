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“الثقافة العربية” تكرم المستشار الثقافي بالنمسا لانتهاء فترة عمله

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“الثقافة العربية” تكرم المستشار الثقافي بالنمسا لانتهاء فترة عمله “الثقافة العربية” تكرم المستشار الثقافي بالنمسا لانتهاء فترة عمله

وزارة الخارجية

قامت رابطة الثقافة العربية بتكريم المستشار الثقافي المصري الدكتور مرسي أبو يوسف بمناسبة انتهاء فترة عمله في النمسا، وذلك عقب مرور ثلاث سنوات قضاها في خدمة أبناء الجالية المصرية ودعم العلاقات الثقافية بين البلدين.

ووجه رئيس رابطة الثقافة العربية مجدي العشري – خلال حفل التكريم الذي حضره عدد من رموز الجالية المصرية والعربية في النمسا – الشكر إلى أبو يوسف على جهوده التي بذلها خلال فترة توليه مسئولية المكتب الثقافي المصري بالنمسا.

ومن جانبه، أعرب أبو يوسف عن امتنانه لأبناء الجالية المصرية لافتاً إلى دور المركز الثقافى في تسهيل معاملات المواطنين المصريين بالنمسا خاصة في المسائل المرتبطة بالشئون التعليمية ومساندة أعضاء البعثات الدراسية  إلى جانب تنظيم والإشراف على امتحانات أبناء الجالية المصرية في الخارج.

كما سلط الضوء على أهمية الأنشطة الثقافية التي من شأنها دعم العلاقات الثقافية بين النمسا ومصر.

جدير بالذكر أن المكتب الثقافي المصرى بالنمسا حرص خلال فترة رئاسة الدكتور أبو يوسف على توثيق التعاون مع المكتب السياحي المصري بهدف دعم الحركة السياحية الوافدة من النمسا وسلوفاكيا والمجر إلى عن طريق استغلال المناسبات الثقافية والفنية المصرية التي قام بتنظيمها في هذه الدول خلال فترة توليه المنصب.

أ ش أ

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