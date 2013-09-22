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بالصور.. افتتاح السوق الخيري الخامس بجامعة المنصورة

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بالصور.. افتتاح السوق الخيري الخامس بجامعة المنصورة بالصور.. افتتاح السوق الخيري الخامس بجامعة المنصورة

السوق الخيري الخامس بالمنصورة

افتتح الدكتور السيد “عبد الخالق” رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد “السوق الخيري الخامس” و الدكتور “محمود المليجى” نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة والدكتور “حسن عتمان” نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة “ماجدة نصر” نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

و قال “المليجي” أن الجامعة تهدف هذا العام لاستمرار السوق طوال العام الدراسى والى التكافل الاجتماعي بين الجامعة والطلاب غير القادرين، وخدمة العاملين بالجامعة.

و صرح “المليجى” أن السوق هذا العام يضم 40 ألف قطعة ملابس بجميع المقاسات والأعمار بأسعار رمزية تتراوح ما بين جنيه واحد للمستعمل، وحتى خمسة جنيهات للجديد،كما يشارك في السوق لأول مرة مصنع الجزار للتريكو والملابس الجاهزة وجمعية أصدقاء مرضى الجهاز الهضمي وجمعية رسالة للأعمال الخيرية بألف شنطة مواد غذائية للعمال بالجامعة.

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