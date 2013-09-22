التعدى على ضابط مرور بالمنوفية لسحبه رخصة سيارة

تعدى شخصان على ملازم أول من قوة من إدارة المرور بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية أثناء إستيقافهم لبحث تراخيص السيارة وسحبها بسبب الزجاج الفاميه وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء “سعيد توفيق” مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد “محمد ابو العزم” رئيس مباحث شبين الكوم يفيد أنه أثناء قيام ملازم أول “محمد عادل” الظابط بالمديرية بحملة مرورية لتنظيم حركة المرور بمدينة شبين الكوم واسوقف سيارة رقم م ج ا 5986 ملاكى تويوتا قيادة “محمد سمير” و برفقته “محمد يسرى” وبطلبه التراخيص من قائدها وسحبها لوجود زجاج فامية.

فقام قائد السيارة باحداث حالة من الهياج والتعدى على القوة والضابط ومما ادى الى اصابة الضابط بجروح فى يده، وحدثت إشتباكات من جانب الأهالى وقائد السيارة و تمكنت القوات من السيطرة على الموقف، وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 13645 جنح مركز شبين الكوم تولت النيابة التحقيقات.