مدير صندوق دعم المشروعات بالتعليم يلتقى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء

أكد الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية أن الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية و التعليم شدد على ضرورة التوسع و الاهتمام بالتعليم الصناعي فى محافظة جنوب سيناء لمنع ظاهرة التسرب من التعليم و أضاف انه لابد من ربط التعليم الفني بسوق العمل مطالباً فتح اقسام جديدة فى محافظة جنوب سيناء مثل الثروة السمكية و المراكب و السياحة و التعدين لان جنوب سيناء تحتاج الى عمال فنيين وليس تعليم ثانوي لأنها مستقبل مصر. و اشار عمر الى انه تم مناقشة الخطط الامنية التي اتخذتها مديرية التربية و التعليم بالاتفاق مع مديرية امن جنوب سيناء لتأمين الطلاب فى مختلف مراحل الدراسة.

> جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور محمد عمر صباح اليوم مع اللواء أحمد فوزى سكرتير عام المحافظة بحضور طارق الترامسي وكيل وزارة التربية و التعليم بالمحافظة و الدكتور تامر يونس حيث قال السكرتير العام للمحافظة ان مشكلة المحافظة فى مجال التعليم تتلخص فى عدم وجود عمال للمدارس و حراس امن لان هناك نقص شديد فى هذه الوظائف الى جانب هناك عجز فى بعض التخصصات و اقترح ان يسد العجز عن طريق التعاقد بالحصة .

> من جهته قال مدير صندوق دعم المشروعات انه تم مناقشة ظاهرة التسرب من التعليم مؤكداً ان الصندوق سيولى دعم خاص لمحافظة جنوب سيناء لتطوير المدارس الفنية ومنها مدرسة البترول بأبو رديس وقال ان الوزير الدكتور محمود ابو النصر كلفهم بهذه الزيارة حيث ان جنوب سيناء من المحافظات الواعدة و هى مستقبل مصر.

> فى سياق متصل قال طارق الترامسى وكيل وزارة التربية و التعليم بالمحافظة ان جميع المدارس الجديدة دخلت الخدمة هذا العام مثل المجمع التعليمى بالطور الجديدة موضحا ان العملية التعليمية تسير فى المحافظة على اكمل وجه و لم تتلقى المديرية أى شكاوى مع بداية العام الدراسي.