لافروف: روسيا تثبت سيطرة المسلحين على تخزين الكيماوى بسوريا

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن المعطيات الروسية حول موضوع السلاح الكيماوى فى سوريا تثبت وقائع سيطرة المسلحين على المناطق التى كانت تقع فيها مستودعات السلاح الكيميائى.

جاء ذلك تعليقا على المعلومات الصادرة عن الاستخبارات الإسرائيلية حول سيطرة المسلحين على مناطق تخزين السلاح الكيميائى مرتين على الأقل.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن لافروف قوله: "أثناء عمل مفتشى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمهيدا لوضع مواقع تخزين السلاح الكيميائى تحت المراقبة، يجب على من يمول مجموعات المعارضة والمتطرفة منها، أن يجد طريقة لمطالبتها بتسليم ما جرى الاستيلاء عليه ويجب تدميره وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".