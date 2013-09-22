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رئيس الوزراء الجزائرى يأمر بفتح تحقيق فى أحداث ملعب 5 يوليو

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رئيس الوزراء الجزائرى يأمر بفتح تحقيق فى أحداث ملعب 5 يوليو رئيس الوزراء الجزائرى يأمر بفتح تحقيق فى أحداث ملعب 5 يوليو

بدأت لجنة فنية جزائرية التحقيق للوقوف على أسباب انهيار جزء من مدرجات ملعب 5 يوليو بالجزائر العاصمة يوم أمس والذى أدى إلى وفاة شخصين من مشجعى كرة القدم أحدهما أمس، والثانى اليوم متأثرا بإصابته.

كان جزء من مدرجات الملعب قد انهار أثناء مباراة لكرة القدم بين فريقى مولودية الجزائر واتحاد العاصمة فى الدورى العام، كما أصيب 17 شخصا على الأقل بينهم ثلاثة من رجال الشرطة فى مواجهات عنيفة بين مشجعين والشرطة.

وقد استخدم فى هذه المواجهات الأسلحة البيضاء كما ألقى مشجعو نادى مولودية الجزائر زجاجات المياه وقنابل الدخان على الشرطة التى تدخلت لاستعادة الهدوء فى المدرجات.

وكان شهود عيان قد ذكروا ان سبب انهيار المدرج التابع للملعب الأولمبى يعود بالأساس لضرب المشجعين للمدرجات بالأرجل الأمر الذى جعل الكتلة الوسطى للإسمنت المسلح للمدرج الثانى تتصدع وهى الكتلة الموجودة فى وسط المدرج مما عجل بانهيارها وسقوط المشجعين.

يذكر أن رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال أصدر قرارا أمس، فور الحادث بتشكيل لجنة للتحقيق فى ملابسات الحادث.
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