ميسي خاض مباراته رقم 250 مع برشلونة في الليجا

(إفي) - خاض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقائه رقم 250 مع برشلونة في الدوري الإسباني، السبت أمام رايو فايكانو في إطار منافسات الجولة الخامسة من البطولة، في مباراة انتهت بفوز كاسح للبرسا برباعية نظيفة.

وخاض ميسي (26 عاما) لقائه الأول في الليجا الإسبانية بقميص برشلونة في 16 أكتوبر 2004 أمام إسبانيول عندما كان عمره 17 عاما، وانتهت المباراة بفوز البرسا بهدف دون رد.

ومنذ ذلك الحين، خاص 250 مباراة مع برشلونة في الليجا، بدأ 213 منها أساسيا، فيما نزل بديلا في 37 لقاء.

ومن أصل 250 مباراة خاضها مع برشلونة، سجل ميسي 221 هدفا في 130 لقاء.

كما خاض ميسي بقميص البرسا 38 مباراة في كأس ملك إسبانيا و80 لقاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.