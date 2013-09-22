رئيس ريال مدريد: قدر بيل أن يصنع حقبة جديدة في تاريخ الملكي

(إفي) - راجع رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز اليوم في الجمعية العمومية الاعتيادية للنادي مشروعه الرياضي، معتبرا المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي بمثابة "الرجل المثالي" لتقديم كرة قدم تحبها جماهير الـ"ميرينجي"، والويلزي جاريث بيل المنتقل حديثا للنادي الملكي كشخص "مقدر له صناعة حقبة في تاريخ النادي".

ووصف فلورنتينو الموسم الماضي الذي قضاه الفريق تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو بـ"الصعب" حيث لم يحقق الملكي سوى لقب واحد هو كأس السوبر الإسباني موجها حديثه لأعضاء الجمعية "أنتم ترغبون مثلي في أن تزداد قوة ريال مدريد وتميزه وفوزه بألقاب أكثر".

وأعرب الرئيس عن استياءه من نتائج الموسم الماضي حيث قال "حينها فزنا بكأس السوبر وللعام الثالث على التوالي وصلنا لنصف نهائي التشامبيونز وكنا على وشك الصعود للنهائي، ولعبنا نهائي كأس الملك، هذا بالنسبة للبعض قد يعني موسما جيدا، أمام بالنسبة لنا فكل هذا ليس كافيا".

وأضاف "الموسم الماضي بدأنا الليجا بصورة سيئة بعد أن كنا فزنا بالليجا في الموسم الذي يسبقه بعدد قياسي من النقاط، أول أربع مباريات في الدوري أثرت علينا في باقي المنافسة، هذا الموسم قمنا بقفزة نوعية لأننا نرغب في المزيد، لذا قمنا بتعزيز الفريق بلاعبين يتمتعون بالشباب والموهبة".

واعتبر فلورنتينو أن احراز الألقاب تمثل للجميع "حلما وهوسا"، لذا فإنه تم اعداد مشروع جديد من أجل تحقيق هذا الأمر، تحدث فيه باستفاضة عن كل من أنشيلوتي وبيل حيث قال "أنشيلوتي مدرب لا يمكن انكار خبرته، رجل فخور بالوصول لريال مدريد لديه كل الظروف الملائمة للانتصار هنا، إنه الرجل المثالي لتقديم أسلوب لعب يعجب الجميع".

وأكمل "بيل مقدر له أن يكون الرجل الذي يصنع حقبة في تاريخ الريال، لاعب لديه خبرة البريمير ويصل لريال مدريد لاكمال حلم الطفولة، نحن على قناعة بأنه سيساعدنا في مواجهة كل التحديات".

وأشاد رئيس الملكي من ناحية أخرى بوجود الفرنسي زين الدين زيدان كمساعد لأنشيلوتي ووجود البرتغالي كريستيانو رونالدو كأحد أعمدة الفريق الرئيسية حيث وصفه بـ"أفضل لاعب في العالم"، مبرزا نجاح الادارة في اقناعه بالتجديد للفريق.

وأكد فلورنتينو أن رونالدو يتمتع بـ"الموهبة والاحترافية بجانب حب جماهير ريال مديد في تحالف قوي يصب في صالح النادي".

وتحدث المسئول أيضا عن صفقتي إيسكو ألاركون وآسيير اياراميندي الوافدين من مالاجا وريال سوسييداد حيث قال "قمنا أيضا بضم لاعبين إسبانيين، مواهب صاعدة كبيرة، إيسكو وعمره 21 عاما فقط أصبح بالفعل مرجعية لمن يحبون كرة القدم الجميلة، نحن امام لاعب متميز ومختلف، اياراميندي يحمل كل صفات المدريدي، الرغبة العارمة في تحقيق الفوز والنهم الكروي الكبير".

وأشار فلورنتينو أيضا لوجود عناصر من فريق الشباب في الفريق الأول مكملا "كارباخال.. الطفل الذي وضع الحجر الأول في المدينة الرياضية الجديدة يعود إلى منزله عقب مروره بواحدة من أقوى المنافسات الأوروبية مثل البوندسليجا حيث اختير هناك من قبل جريدة (بيلد) كأفضل ظهير في ألمانيا، لقد تم تأهيله وتربيته في الريال منذ الصغر".

وأكمل رئيس الملكي "نشعر بالفخر بوجود لاعبين من الشباب مثل خيسيه وناتشو وموراتا وخيسوس بجانب كاسيميرو الذي لعب دوليا مع البرازيل، كل هذه اشارات أكثر على ثقتنا في شبابنا.