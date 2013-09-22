مسؤول إيراني: نسخة محلية من طائرة عسكرية أمريكية بدون طيار قريبًا

قال مساعد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي، الأحد، إنه سيتم إزاحة الستار قريبا عن النسخة الإيرانية للطائرة الأمريكية بدون طيار«آر.كيو - 170»، والتي تمت إعادة صنعها في إيران.

ونقلت قناة «العالم» الإيرانية، عن «سلامي» القول في حديث تليفزيوني إن الحرس الثوري الإيراني تمكن من اختراق جميع ذاكرات الطائرة وفك شفراتها، مضيفا أن القوات الإيرانية تمكنت من الانتهاء من الهندسة العكسية للطائرة وإعادة صنعها وتطويرها.

وتقوم هذه الطائرة، التي تعد من أحدث طائرات التجسس في العالم، بتصوير مقاطع الفيديو بالأبيض والأسود وتقوم بإرسالها مباشرة إلى القاعدة العسكرية الأرضية، كما تقوم أيضا بتخزين المعلومات في ذاكرة خاصة، وأعلنت إيران عن إسقاط الطائرة الأمريكية 2011 بعد دخولها مجالها الجوي.

في سياق متصل، عرضت القوات المسلحة الإيرانية، في وقت سابق، 30 صاروخا باليستيا من نوعي «سجيل» و«قدر» يصل مداها المعلن إلى 2000 كيلومتر، وذلك أثناء عرضها العسكري السنوي.

وظهر أثناء العرض العسكري في جنوب العاصمة الإيرانية، طهران، 12 صاروخا من نوع «سجيل» و18 صاروخا من نوع قدر تستخدم الوقود الصلب، وهي المرة الأولى التي تعرض فيها إيران عددا من الصواريخ الباليستية القادرة نظريا ليس فقط على بلوغ إسرائيل، لكن أيضا القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.