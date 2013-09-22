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محافظ القاهرة يفتتح مدرسة الشهيد محمد أبو شقرة بالمقطم

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محافظ القاهرة يفتتح مدرسة الشهيد محمد أبو شقرة بالمقطم محافظ القاهرة يفتتح مدرسة الشهيد محمد أبو شقرة بالمقطم

تفقد الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، ظهر اليوم الأحد، أروقة مدرسة الشهيد الرائد محمد أبو شقرة الجديدة، والتى قام بفتحها بصحبة وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، وقام الطلاب باستقبال السعيد بترديد تحية العلم المصرى وإذاعة مقطع أغنية "تسلم الأيادى"، كتحية للقوات المسلحة وللشعب المصرى.

وقال السعيد، فى تصريحات صحفية عقب الافتتاح، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التربية والتعليم كان لديها إصرار شديد لإتمام واستكمال أعمال الصيانة والمنشآت البنائية بالمدارس التى لحقتها أضرار عقب فض اعتصام رابعة العدوية، مشيرا إلى أن هناك 4200 مدرسة بالعاصمة استقبلت الطلاب اليوم بجميع مراحلها المختلفة دون تأخير لتبدأ وتخوض معركة التحصيل والتطلع إلى المستقبل .

وأضاف السعيد، أن استقبال المدارس للطلاب اليوم فى بداية العام الدراسى الجديد هى بمثابة رساله يتم توجيهها للعالم بأن سوف تتصدى لجميع أنواع الإرهاب، وأنها دولة تعايش وسلام واستقرار، وأنها تسير وفق خارطة الطريق بمساعده قوات الجيش والشرطة .

يذكر أن الشهيد محمد أبو شقرة أحد شهداء ثورة 30 يونيو، وكان يعمل بقوة مكافحة الإرهاب وإنقاذ الرهائن بالأمن الوطنى التابع لوزارة الداخلية.

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