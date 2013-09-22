فيديو وصور.. حريق ضخم بمستودع في القوز الصناعية الثالثة

تعمل فرق الدفاع المدني وشرطة دبي حاليا على إخماد حريق ضخم شب في أحد المستودعات في القوز الصناعية الثالثة على شارع الشيخ زايد بدبي "خلف مرور البرشاء" .

وبحسب الصور التي يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي فان الحريق شب في مستودعات " المخبز الحديث "الذي يقع خلف محلات " قرقاش للسيارات " .

وقد انتقلت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق، وباشرت عمليات الإطفاء، فيما تواجدت سيارات الإطفاء والإسعاف وفرق الشرطة المختصة للتعامل مع الحادث.

سنوافيكم لاحقا بالمزيد من التفاصيل حول الحريق ...

شاهد .. مقطع فيديو متداول من موقع الحريق

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