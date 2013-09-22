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إصابة شخص بطلق ناري خلال مشاجرة بخورفكان

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إصابة شخص بطلق ناري خلال مشاجرة بخورفكان إصابة شخص بطلق ناري خلال مشاجرة بخورفكان

 تمكن رجال التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الشرقية من القبض على خمسة أشخاص بعضهم من أصحاب السوابق اثر مشاجرة وقعت بينهم وانتهت بإطلاق عيار ناري تسبب في إصابــة أحدهم بإصابة بسيطة في ساقـه ادخل على أثرها إلى المستشفى.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية يفيد بوجود شخص مصاب بطلق ناري على الطريق العام بمنطقة حطين بمدينة خورفكان وعلى أثره انتقلت  على الفور دوريات الأنجاد والاسعاف ورجال التحريات والمباحث الجنائية إلى موقع الحادث حيث تبين وجود شخص مصاب بطلق ناري بساقه حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى خورفكان وباشرت الفرق الامنية المختصة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حيث تمكنت من القبض على جميع الأشخاص المتورطين بالحادثــه ، وجاري التحقيق معهم لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفــة مصدر السلاح الناري الذي استخدم اثناء المشاجرة، وسنوافيكم بما يستجد لاحقاً .


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