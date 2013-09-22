تشغيل محطة "الطاقة "على الخط الأحمر لمترو دبي 30 سبتمبر الجاري

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات اعتزامها تشغيل محطة (الطاقة) على الخط الأحمر لمترو دبي في الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري، وتخدم المحطة الجديدة منطقة دوبال والأماكن المحيطة بها.

وقال السيد محمد يوسف المظرب، مدير إدارة تشغيل القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: إن محطة الطاقة، الواقعة على مسار الخط الأحمر، سوف يبدأ تشغيلها في الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري، مع توقعات بعدد الركاب المستفيدين من استخدام المحطة بمعدل يصل إلى أكثر من 2500 راكب يوميا، واحتمالات تحقيق دخل إضافي للهيئة من خلال تأجير محلات التجزئة، ومواقع الصرف الآلي، وبيع حقوق تسمية المحطة، فضلا عن أن افتتاح المحطة سوف يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

وأضاف: أنه تم وضع خطة تضمن توفير خدمة الحافلات للوصول من وإلى المحطة للمناطق المجاورة لها، بما يسهم في زيادة تشجيع الجمهور على استخدام المحطة ويتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم لحثهم على وسائل النقل الجماعي، مؤكدا أن المحطات التي تم إنشاؤها لخدمة مترو دبي صُممت ضمن أرقى المعايير العالمية بما يتوافق مع المشروع الذي يُعد أحد أهم العلامات المضيئة في مسيرة دبي الحضارية الموجودة على أرضها ، وأن المترو، منذ تشغيله في 9/9/2009 ، أثبت مكانته لسكان الإمارة وزوارها بوصفه وسيلة فعالة في منظومة النقل الجماعي، التي توليها دبي جُل اهتمامها لتكون على مستوى عال من الجودة، فضلا عن أن محطات المترو منحت الشركات فرصة تسويق مبتكرة للتسويق والتفاعل مع المتعاملين.

وقال المظرب: إن تشغيل محطة الطاقة سيكون إضافة جديدة لمشروع المترو تغطي احتياجات الجمهور في منطقة دوبال وما حولها، ما يعكس حرص هيئة الطرق والمواصلات على نشر ثقافة استخدام النقل الجماعي وعلى رأسه مترو دبي، عبر تقديم جميع التسهيلات اللازمة لزيادة الاستفادة من تلك الخدمة التي أصبحت تشكل عصب حركة الحياة اليومية لقاطني دبي وزوارها وسائحيها.

وأضاف: أن هناك تغييرات ستطرأ على الجدول الزمني لمترو دبي وذلك مواكبة مع الزيادة المتوقعة لأعداد الركاب في الفترة المقبلة، حيث سيتم تغيير الجدول للخط الأحمر بحيث ستبدأ فترة الذروة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا بدلا من الساعة 7:00 صباحا خلال أيام الاسبوع، وتعديل مواعيد زمن التقاطر ليوم السبت في ساعات الذروة الصباحية والمسائية ب 6 دقائق، وليوم الجمعة بتقليل زمن التقاطر إلى 6 دقائق من الساعة 05:00 مساء إلى الساعة 10 مساء.

> أما بالنسبة للخط الأخضر، فانه سيتم تعديل الجدول الزمني للقطار لساعات الذروة من الساعة 07:00 صباحا إلى الساعة 09:30 صباحا وبزمن تقاطر 6 دقائق، ومن الساعة 05:30 مساء إلى الساعة 07:00 مساء بزمن تقاطر 6 دقائق أيضا.

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