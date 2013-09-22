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بلاغ ضد طلاب بالمنوفية لكتابة عبارات مسيئة على جدران المدارس

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بلاغ ضد طلاب بالمنوفية لكتابة عبارات مسيئة على جدران المدارس بلاغ ضد طلاب بالمنوفية لكتابة عبارات مسيئة على جدران المدارس

صورة أرشيفية

تقدم مدير مدرسة إبشادى الإعدادية المشتركة بمركز الشهداء محافظة المنوفية ببلاغ لمركز الشرطة ضد ثلاثة طلاب حال قيامهم بكتابة عبارات مسيئة للقوات المسلحة على جدران المدرسة فى ساعات مبكرة من صباح اليوم.

تلقى اللواء “سعيد توفيق” مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد ببلاغ من “أنور عبد الفتاح” 54 سنة عامل بمدرسة ابشادى الإعدادية المشتركة بدائرة المركز ومقيم بقرية دراجيل، أنه أثناء عمله بالنوبتجية، شاهد كل من “محمد ابراهيم البدوى” و”أحمد سعيد عطا” و هم طالبان بالمدرسة، و “احمد حمادة” طالب بالمدرسة الثانوية بقرية دنشواى، حال قيامهم بتدوين عبارات على السور الخارجى للمدرسة مسيئ للقوات المسلحة والشرطة وحاول منعهم ففروا هاربين.

تم تحرير محضر حمل رقم 3256 ادارى مركز الشهداء لسنة 2013.

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