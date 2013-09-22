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مسئول الحج بالتضامن: سفر البعثة الإدارية لحج الجمعيات..الثلاثاء

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مسئول الحج بالتضامن: سفر البعثة الإدارية لحج الجمعيات..الثلاثاء مسئول الحج بالتضامن: سفر البعثة الإدارية لحج الجمعيات..الثلاثاء

سفر حجاج الجمعيات الثلاثاء

أكد أيمن عبدالموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى أن بعثة الوزارة الإدارية القائمة على خدمة حجاج الجمعيات الأهلية ستغادر إلى الأراضى المقدسة بعد غد الثلاثاء .

وقال عبدالموجود – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن البعثة ستقوم باستلام الفنادق المزمع إقامة الحجاج فيها فى كل من المدينة المنورة ومكة إلى جانب استقبال الحجاج فى مطارى جدة والمدينة ومراجعة إجراءات النقل والطيران .

وأضاف أن حقيبتين زنة كل منهما 23 كيلو جراماً هى الحمولة المسموح بها للحاج إلى جانب حقيبة صغيرة مسموح للحاج باصطحابها فى يده لا تزيد على 7 كيلو جرامات .

وأوضح المدير التنفيذى لمؤسسة الحج أن أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية سيغادر26 سبتمبر الجارى إلى المدينة المنورة وتتوالى رحلات الطيران إلى المدينة حتى أول اكتوبر المقبل ويعقبها الرحلات المتوجهة إلى مكة المكرمة .. مشيراً إلى أن آخر فوج لحجاج الجمعيات الأهلية وهو الثالث سيسافر 3 أكتوبر.
> أ ش أ

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