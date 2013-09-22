مصرع 6 وإصابة 18 في حادث تصادم بصحراوي المنيا

تلقي اللواء “أسامة متولي” مدير آمن المنيا إخطاراً من عمليات النجده بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم 5807 أجرة قنا مع سيارة ربع نقل رقم 8345 ن ق أ على الطريق الصحراوى الشرقى شمال كمين البرشا التابع لمركز ملوى.

و أسفر الحادث عن مصرع كلاً من “أحمد سيد أحمد بخيت” 55 سنة فلاح من محافظة أسيوط، و “عبد الله صالح فرغلى” 44 سنة، و”يحيى ناجى محمد معبد” 58 سنة عاطل و مقيم بمركز ملوي، و”خالد محمد محمود” سائق من محافظة أسيوط، وشقيقته “فاطمة محمد محمود” 40 سنة ربة منزل، و”محمود عبد الحميد عباس” 44 سنة من محافظة القاهرة.

و تم نقلهم لمشرحتي مستشفتي المنيا العام والجامعي.

كما أصيب 18 آخرون نقل اغلبهم لمستشفى المنيا الجامعى لخطورة حالاتهم والباقي لمستشفى المنيا العام، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم واخطرت النيابة لتباشر التحقيق.