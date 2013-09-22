إسرائيل تسلم عشرات الإخطارات لهدم مساكن بقرية شمال القدس

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد، عشرات الإخطارات لهدم منازل فى قرية كفر عقب شمالى القدس المحتلة.

وذكر موقع (صفا) الفلسطينى أن عضو المجلس بالقرية عبد الجابر بركات تلقى هذه الإخطارات بالهدم، موضحا أن سلطات الاحتلال سلمت إخطارات قبل سبعة شهور وقام المجلس وبالتعاون مع محافظة القدس بتعيين محام للدفاع عن المنازل والسير بالإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن قوات الاحتلال ما زالت تقتحم القرية بين الحين والآخر، مشيرا إلى أن الإخطارات تضمنت تهديدا بالهدم خلال 3 أيام وإذا لم يتم الهدم ستهدمها آليات الاحتلال وسيتكفل المواطن المتضرر بدفع أجرة الهدم.

وأكد على أن كفر عقب تقع فى تصنيف مناطق (ج) أى تخضع أمنيا ومدنيا للاحتلال الإسرائيلى إلا أنه يرفض منح تراخيص البناء للمواطنين إضافة إلى أنه لا يقدم الخدمات الضرورية للقرية، مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلى تتخذ إجراءات تعسفية تجاه أهالى الكفر وما تقوم به من تسليم إخطارات هدم هدفه عرقلة المفاوضات والضغط على السلطة الفلسطينية والمواطنين سعيا لتفريغ مدينة القدس.

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