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حركة التحرير والعدالة: البشير ملتزم باتفاق الترتيبات الأمنية بدارفور

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حركة التحرير والعدالة: البشير ملتزم باتفاق الترتيبات الأمنية بدارفور حركة التحرير والعدالة: البشير ملتزم باتفاق الترتيبات الأمنية بدارفور

قالت "حركة التحرير والعدالة" الموقِّعة على اتفاق السلام، إن الرئيس السودانى عمر البشير ملتزم بإجراء اتفاق الترتيبات الأمنية للسلام بدارفور، مؤكدة رغبتها فى استيعاب فصائلها بالقوات النظامية، وإمكانية توزيعهم على مختلف الولايات.

وأوضح رئيس القطاع السياسى بحركة التحرير والعدالة تاج الدين بشير نيام، فى تصريح صحفى اليوم الأحد، إن آلية الاتفاق تستند على أن يتم التحقق على الأرض من خلال حصر القوات، تمهيدا للدخول فى الترتيبات الأمنية اللازمة.

وقال نيام" إنَ هناك لجنة تجتمع كل ثلاثة أشهر برئاسة قطر وعضوية الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى، بالإضافة إلى الدول الخمس الأعضاء بمجلس الأمن، لتقييم سير وتنفيذ اتفاق الدوحة للسلام بدارفور".

وأكد أن حركة التحرير والعدالة، تعمل بتنسيق وتعاون مع حكومة الخرطوم وحزب المؤتمر الوطنى الحاكم، وصولا لاستقرار دائم بإقليم دارفور.

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