يعالون يتوعد بالتصدى للعمليات الفدائية التى يحاول أن ينفذها الفلسطينيون

توعد وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون بالتصدى بكل حسم للعمليات الفدائية التى يحاول أن ينفذها الفلسطينيون ضد الاحتلال الإسرائيلى.

وقال يعالون فى تصريح اليوم، تعقيبا على مقتل جندى إسرائيلى على يد فلسطينى قرب قلقيلية أمس: "للأسف الشديد حربنا ضد الإرهاب تحصد أيضا ضحايا ولكننا سنواصل محاربتنا للإرهاب بكل صلابة، فسوف نواجه كل من ينفذ العمليات الإرهابية ومن يرسلهم"، على حد وصفه.

وأعلنت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أن الجندى الذى قتل على يد المواطن الفلسطينى من قلقيلية نضال عمر يدعى (تومر حزان) ويخدم فى إحدى القواعد العسكرية التابعة للجبهة الداخلية وكان يعمل فى مطعم مع نضال فى منطقة بات يام قرب تل أبيب.

من جهته، قال رئيس لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست أفيجدور ليبرمان إن "قتل الجندى يثبت مجددا أن السلطة الفلسطينية لا تنوى تحقيق السلام مع إسرائيل.