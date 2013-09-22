انفجار سيارة مفخخة بريف دمشق وسقوط قذيفة بمحيط السفارة الروسية

انفجرت سيارة مفخخة اليوم "الأحد" استهدفت مبنى حكومى بمدينة النبك بريف دمشق، فيما سقطت قذيفة هاون فى محيط مبنى السفارة الروسية بالعاصمة السورية، وشن الطيران الحربى غارتين جويتين على حى جوبر بأطرافها.

وقالت الهيئة العامة للثورة، "انفجرت سيارة مفخخة استهدفت مبنى المرور فى مدينة النبك على الاتستراد الدولى دمشق حمص اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة".

وأضافت أن قذائف من قبل القوات الحكومية بدأت "تنهال على أطراف مدينتى النبك ويبرود كما تم استهداف الفرن الآلى فى مدينة النبك بقذيفة دبابة مما أدى لاشتعال الحرائق فيه".

وفى العاصمة، قالت لجان التنسيق المحلية إن "قذيفة هاون سقطت فى محيط السفارة الروسية"، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.

فيما قال مصدر من الأهالى إن "غارتين جويتين من الطيران الحربى استهدفتا حى جوبر بالعاصمة دمشق، فيما يسمع دوى انفجارات بشكل مستمر على أطراف العاصمة".