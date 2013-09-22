يوم دارسي "مضطرب" بالمنيا.. تظاهرات لمؤيدي المعزول.. و"التعليم": سنواجه التظاهرة بشدة

كتب : خديجة العادلي الأحد 22-09-2013 11:33

لم يمر اليوم الأول من الدراسة بمحافظة المنيا، هادئًا، مثله في ذلك، مثل العديد من محافظات البلاد، بتظاهر بعض الطلاب وسط مدارسهم، تماشيًا مع الدعوات التي أطلقت من جانب أنصار محمد مرسي، لتعطيل الدراسة، للمطالبة بعودة المعزول للحكم.

في إدارة المنيا التعليمية، تم رصد عبارات مناهضة للجيش والشرطة، كتبها الطلاب على أسوار مدرسة السلام بمدينة المنيا، ما دعا محمد مدحت ، وكيل وزارة التعليم بالمنيا إلى إصدار تعليمات بإزالة تلك العبارات المسيئة، كما شهدت قرية بني أحمد، التابعة لنفس الإدارة، مسيرة خارج أسوار المدرسة لتأييد الرئيس المعزول "محمد مرسي"، مرددين هتافات ضد الجيش والشرطة.

أما في إدارة سمالوط، فقد شهدت مدرسة سمالوط الثانوية بنين، ترديد عدد من الطلاب، هتافات مناهضة لوزارة التعليم، والقائمون على العملية التعليمية، احتجاجًا على نظام الثانوية العامة الجديد.

ورفعت نحو خمسين طالبة، بمدرسة سمالوط الثانوية بنات، لافتات ضد الحكومة والجيش، مرددات هتافات للتنديد بحكم العسكر داخل المدرسة بفناء مدرسة سمالوط الثانوية بنات رافعين شعار "رابعة العدوية"، كما تجمع نحو 50 طالبًا بالمعهد العالي الأزهري بنين بدائرة مركز سمالوط، حاملين صور الرئيس المخلوع، متوجهين إلى مدرسة الثانوية بنات.

وفي إدارة ديرمواس، تجمع بعض الطلاب بفناء مدرسة أبوزيد الثانوية، رافعين شعار رابعة العدوية، وفي إدارة المنيا التعليمية رفض أولياء أمور الطلاب بمدرسة تلة الابتدائية الخروج من فناء المدرسة لتأمين أبنائهم.

وفي إدارة أبوقرقاص التعليمية، تجمع بعض الطلاب خارج مدرسة الخياري الثانوية، رافعين شعار "رابعة العدوية"، كما تجمع نحو 300 طالب من طلبة المدارس الثانوية أمام ديوان الإدارة التعليمية بأبوقرقاص، وهتفوا ضد ما أسموه بـ"الانقلاب العسكري"، ودعوا لعودة الشرعية وإعادة مرسي لمنصبه.

من جانبه، أكد محمد مدحت، وكيل وزارة التعليم بالمنيا، أن إدارات المدراس غير منوطة بما يحدث خارج أسوار المدارس، وإنما هو من ضمن مهام ومسؤوليات الأمن، مشيرًا إلى أنه تم رصد تلك الحالات وإحالة الطلاب للجنة شؤون قانونية بالمدرسة.

وحذر وكيل الوزارة من التحريض أو المشاركة في أية تظاهرات سواء معارضة أو مؤيدة خلال انتظام اليوم الدراسي، وقال إن هذا الأمر مرفوض تماماً وأنه في حالة تورط إي مدرس أو موظف بالتعليم في المشاركه أو التحريض على تنظيم مظاهرات أو مسيرات أثناء العمل, من شأنها أن تضر بالعمليه التعليميه وتؤدي إلى تعطيلها سيتم وقفه عن العمل، والتحقيق معه فورًا، وإبلاغ الوزارة، أما بالنسبه للطلاب فسيتم التحقيق في الأمر، واستدعاء ولي أمره، وتصل العقوبة في أقصى درجاتها لفصل الطالب من المدرسة.