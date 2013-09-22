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بدء الدراسة في مدارس كفر الشيخ.. وعجز بمعلمي الحامول

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بدء الدراسة في مدارس كفر الشيخ.. وعجز بمعلمي الحامول بدء الدراسة في مدارس كفر الشيخ.. وعجز بمعلمي الحامول

كتب : كرم القرشي منذ 43 دقيقة

بدأ، اليوم، العام الدراسي بجميع مدارس محافظة كفر الشيخ، وشهد اليوم إقبال التلاميذ على الفصول الدراسية، حيث توجهوا إلى المدارس لاستلام الكتب الدراسية.

وشهدت بعض المدارس حالات من الارتباك بسبب عجز المعلمين، وقال عزيز رشاد، مدير إدارة الحامول التعليمية، إن الدراسة انتظمت بجميع مدارس اﻹدارة، إﻻ أن هناك عجزًا في معلمي المدارس الابتدائية، وتم إخطار وكيل وزارة التربية والتعليم بالعجز.

واستقبلت مدرسة أبو سكين التابعة لإدارة الحامول التعليمية تلاميذها، بكامل هيئة تدريسها، حسبما قال محمد زكي، مدير المدرسة، مضيفا، أنه يتم تسليم التلاميذ الكتب الدراسية وتسكين التلاميذ الجدد.

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