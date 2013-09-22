ضبط أخطر بلطجية الإسكندرية في حملة أمنية لمديرية الأمن

كتب : هيثم الشيخ منذ 7 دقائق

"عوض العمدة، وتامر سوابق" من أخطر البلطجية في الإسكندرية، وكانوا وراء العشرات من جرائم القتل والسرقة بالإكراه، سقطا في يد الأمن وبحيازتهما أسلحة نارية، وذخيرة، في حملة أمنية ناجحة، استهدفت تطهير الإسكندرية، من العناصر الإجرامية.

تمكنت قوات الأمن بالإسكندرية، من ضبط أخطر بلطجي بالمدينة، يدعى عوض سعد مفتاح شرشير- 40 عاما، وشهرته "عوض العمدة"، والذي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه وفرض السيطرة، والمطلوب ضبطه في قضايا قتل.

وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن المتهم تم إلقاء القبض عليه بمنطقة بنجر السكر، وبحوزته سلاح آلي، كلاشنكوف، وعدد من الطلقات، وسيارات مبلغ بسرقتها.

وأضاف العبد، أن المتهم مبلغ ضده من قبل العديد من المواطنين لقيامه بفرض الإتاوات عليهم وتحصله على مبالغ ماليه طائلة مقابل السماح لهم باستزراع أراضيهم واستخدامها ومن يمتنع عن ذلك يقوم بتهديده بالسلاح الناري وقتله، حيث إنه مطلوب على ذمة قضيتي قتل، ومطلوب ضبطه أيضا على ذمة قضيتي بلطجة بجنح برج العرب، إضافة إلى العديد من البلاغات المقدمة ضده والتي ما زالت قيد التحقيق بالنيابة العامة.

أمر اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية، بإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

كما شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة على منطقة كرموز؛ لضبط أحد أشهر البلطجية بالمنطقة، ويدعى تامر سعيد علي عبدالخالق، وشهرته تامر سوابق- 29 عاما.

وقال اللواء العبد، إن تامر ضبط وبحوزته عدد 3 فرد خرطوش عيار 12 مم أحدهم بروحين و18 طلقة من ذات العيار، وكذا عدد 8 أسلحة بيضاء "سيوف كبيرة الحجم".

كما تمكن ضباط تنفيذ الأحكام بالإسكندرية، من ضبط 4 متهمين آخرين، في حملة استهدفت ضبط المتهمين الهاربين من أحكام قضائية.