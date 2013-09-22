أخبار عاجلة

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

الحزن يسيطر على مدينة كفر الدوار بعد نبأ وفاة نقيب الفلاحين.. والأهالي يطالبون بجنازة عسكرية

Google+ Print
الحزن يسيطر على مدينة كفر الدوار بعد نبأ وفاة نقيب الفلاحين.. والأهالي يطالبون بجنازة عسكرية الحزن يسيطر على مدينة كفر الدوار بعد نبأ وفاة نقيب الفلاحين.. والأهالي يطالبون بجنازة عسكرية

كتب : إبراهيم رشوان منذ 4 دقائق

سيطرت حالة من الحزن على مدينة كفر الدوار، بعد نبأ مصرع محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين وممثلهم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إثر انقلاب سيارته من أعلى كوبري بهتيم بمنطقة شبرا الخيمة، وعاشت المدينة وبالتحديد منطقة سيدي شحاتة مسقط رأس الفقيد ليلة صعبة، بعد أن تجمع الأهالي أمام منزله بالمنطقة، منتظرين وصول جثمانه لدفنه في مسقط رأسه بمدينة كفر الدوار.

وطالب أهالي مدينة كفر الدوار بجنازة عسكرية للفقيد، مؤكدين أن دوره السياسي خلال تلك الفترة القصيرة ليس بالقليل، قائلين "إن عبدالقادر وضع الفلاح على أولويات قوائم المسؤولين في بعد إنشاء تلك النقابة".

وأعلنت نقابة الفلاحين بالبحيرة، الحداد داخل مقرها بدمنهور، حزنًا على محمد عبدالقادر، مشيرة إلى أن البحيرة بأكملها تنعى بكل الأسى والحزن فقيد الفلاحين، مطالبين اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، بإطلاق اسم محمد عبدالقادر على أحد الميادين أو الشوارع الرئيسية بالمحافظة، تقديرًا وتخليدًا لذكراه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"