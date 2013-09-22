الحزن يسيطر على مدينة كفر الدوار بعد نبأ وفاة نقيب الفلاحين.. والأهالي يطالبون بجنازة عسكرية

كتب : إبراهيم رشوان منذ 4 دقائق

سيطرت حالة من الحزن على مدينة كفر الدوار، بعد نبأ مصرع محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين وممثلهم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إثر انقلاب سيارته من أعلى كوبري بهتيم بمنطقة شبرا الخيمة، وعاشت المدينة وبالتحديد منطقة سيدي شحاتة مسقط رأس الفقيد ليلة صعبة، بعد أن تجمع الأهالي أمام منزله بالمنطقة، منتظرين وصول جثمانه لدفنه في مسقط رأسه بمدينة كفر الدوار.

وطالب أهالي مدينة كفر الدوار بجنازة عسكرية للفقيد، مؤكدين أن دوره السياسي خلال تلك الفترة القصيرة ليس بالقليل، قائلين "إن عبدالقادر وضع الفلاح على أولويات قوائم المسؤولين في مصر بعد إنشاء تلك النقابة".

وأعلنت نقابة الفلاحين بالبحيرة، الحداد داخل مقرها بدمنهور، حزنًا على محمد عبدالقادر، مشيرة إلى أن البحيرة بأكملها تنعى بكل الأسى والحزن فقيد الفلاحين، مطالبين اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، بإطلاق اسم محمد عبدالقادر على أحد الميادين أو الشوارع الرئيسية بالمحافظة، تقديرًا وتخليدًا لذكراه.