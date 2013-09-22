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مديرة مدرسة بشبرا الخيمة تمنع الغرباء من دخول الفصول المدرسية

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مديرة مدرسة بشبرا الخيمة تمنع الغرباء من دخول الفصول المدرسية مديرة مدرسة بشبرا الخيمة تمنع الغرباء من دخول الفصول المدرسية

قالت رشيدة جويلى، مدير مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات بإدارة غرب شبرا الخيمة، إن هناك تعليمات من وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بمنع دخول الغرباء إلى فصول الطلاب مع بداية اليوم الدراسى الأول، حفاظاً على أرواح الطلاب وتأمين حياتهم أثناء اليوم الدراسى تأمينا كاملا.

من جانب آخر، أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن بتخصيص دوريات شرطة مستمرة لتأمين دخول وخروج الطلاب من المدارس فى الفترات الصباحية والمسائية، بقصد بعث رسالة طمأنينة فى نفوس أولياء أمورهم كافة.

وأكدت أنها تتابع الأداء اليومى للمدارس، وشددت على النظافة داخل الفصول ودورات المياه، وأشارت وكيلة الوزارة، خلال جولتها التفقدية بمدارس القليوبية للاطمئنان على سير العمل داخل المدارس، إلى أن تلك الجولة تأتى فى إطار توجيهات الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، والتى شدد على تخصيص الحصص الأولى لجميع التلاميذ للذهاب للمدارس حاملين علم فى رسالة للوطنية والانتماء وضد الإرهاب وترديد الهتافات والشعارات المدرسية، وتأكيد ضرورة متابعة نسبة الغياب والحضور للطلاب، وتأمينهم أثناء اليوم الدراسى.

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مصر 365

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