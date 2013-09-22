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لا تقسو على أسنانك.. فاعتقادك بأنها قوية دائما خاطئ

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لا تقسو على أسنانك.. فاعتقادك بأنها قوية دائما خاطئ لا تقسو على أسنانك.. فاعتقادك بأنها قوية دائما خاطئ

قسوة الكثير من الأشخاص على أسنانهم اعتقادا منهم أنها أقوى مناطق فى الجسم وأنه من الممكن أن يستخدمها فى القيام بأى شىء، والطلب على أى فعل يحتاج إلى قوة، وهذا الفعل غير سليم وخطير جدا على قوة الأسنان وعلى استمرارها.

الدكتور أشرف محمد أخصائى طب الأسنان والفم، أكد أن القسوة على الأسنان باعتبارها أصلب الأماكن فى الجسم هو فعل خاطئ، ومضر على المدى البعيد، ومن السهل جدا بالتدريج أن يقضى تماما على أسنانك.

المشكلة تكمن فى بعض الأفعال الشائعة والتى تكون شديدة الخطورة على الأسنان وسلامتها، ومنها حك الأظافر الدائم بالأسنان، وكذلك استخدام الأسنان فى فتح الزجاجات أو لكسر أو ثنى أجسام شديدة الصلابة أو محاول فتح العلب الصلبة أو حتى البلاستيكية بالأسنان، وكلها أفعال خطيرة تضر الأسنان بشدة.

فهى تعمل بالتدريج على تفتيت الأسنان وذوبانها مع الحركة المستمر للفم، أو إلى كسرها فى الحال، أو فى المساعدة على كسرها وتفتتها على المدى البعيد، كما أن احتكاك جسم ما مثل الظفر مثلا بالأسنان باستمرار وبشكل منتظم يفتت الأسنان من بالكامل، لأنه يصيبها بالخلل من الداخل بالحركة المستمرة.

كما أن ارتطام الأسنان المستمر بالأجسام الصلبة يعمل أيضا على التهاب اللثة، ويساعد على احمرارها أو إصابتها بالبكتيريا والالتهابات المختلفة.

والاعتقاد بأن الأسنان قوية وصلبة ولا يمكن تفتيتها، هو اعتقاد خاطئ، فالأسنان هشة جدا ويمكن تفتيتها بمنتهى السهولة لذا لا يجب القسوة عليها.

وعلى الشخص عدم استخدام أسنانه إلا فى تناول الطعام فقط، وعدم استخدامها مع أى شىء صلب أو قوى بشكل مستمر ومنتظم.

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مصر 365