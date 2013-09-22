ممارسة الرياضة تغنى عن التدخل الجراحى لمريض تصلب شرايين القدم

يلجأ أطباء ألمان فى علاج تصلب شرايين الساق على أداء بعض تمرينات رياضية، خاصة التى تساعد على توسيع الأوعية الضيقة عبر تفريعات دموية جانبية، لتحسين تدفق الأوكسجين إلى العضلات، ما يجنب المريض العلاج بالتدخل الجراحى.

وعن أسباب الإصابة ذكر موقع " Deutsche Welle " أن الإصابة بمرض العرج المتقطع إلى حدوث تضيق فى شريان الساق، ما يمنع وصول الأوكسجين إلى العضلات فى هذه المنطقة، ليسبب ذلك آلاما قوية تختلف من شخص لآخر وتظهر بشكل متقطع.

وأضيف.. بعضهم يصاب بتشنجات قوية وبعضهم يشعر بتعب شديد أو بالتنميل وتختفى هذه الأعراض بعد القيام باستراحة قصيرة، لتعود وتظهر مرة أخرى لدى بذل أى مجهود.

وفى ألمانيا يعتمد كثير من الأطباء فى علاج بعض حالات تضيق الأوعية الدموية على ممارسة تمارين رياضية بطيئة، ما يساعد المريض على تجنب التدخل الجراحى.

وتتميز هذه التمرينات الرياضية بقدرتها على توسيع الأوعية الضيقة، لتقوم مستقبلا بعمل الأوعية المتصلبة، ومع التدريب المكثف يمكن معالجة حركة الدم بتشكيل تفريعات دموية جانبية تساعدنا على تجاوز الانقباض والانسداد، ما يحسن جريان الدم فى الساقين.

وفى حال تضييق شرايين الحوض، فيؤكد على ضرورة فتحها باستخدام البالونات والدعامات عبر تدخل جراحى، فممارسة الرياضة فى هذه الحالة يكون غير فعال، حيث لا يمكن تشكيل تفريعات دموية خارجية فى هذه المنطقة لغياب العضلات ووجود المثانة والأمعاء، وبالتالى يجب محاولة توسيع الشريان أو إجراء تدخل جراحى.