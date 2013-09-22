نصائح طبية لتقديم الطعام لطفلك بعد عامه الأول

تشعر الأم بالرغبة فى تغذية طفلها بعد العام الأول لكى يتمتع بصحة جيدة، ولكنها قد لا تدرك فى كثير من الأحيان، أن تلك التغذية تحتاج إلى معرفة قدر من المعلومات كى تستطيع التعامل معه وإعطاء جسده ما يحتاج من أغذية.

لذا يقدم دكتور عماد شكرى استشارى أمراض الأطفال بعض النصائح للأمهات لكى تستطيع تغذية طفلها بشكل صحيح، قائلا: يجب أن تحرص الأم على إعطاء الطفل الفاكهة، لأنها مصدر جيد للألياف بجانب الأطعمة التى تحتوى على المعادن لأنها هامة لتكوين العظام مع مراعاة أن شهية الطفل قد تتغير من يوم ليوم دون سبب ظاهر، وفقا لمعدل النمو مع توقع انخفاض الشهية خلال السنة الثانية من العمر، مع ضرورة تجنب تعرض الطفل لكل ما يلهيه عن الأكل كالألعاب والتليفزيون، مع ضرورة تجنب الأطعمة التى تحتوى على السكر، لأنها تزيد الوزن مع مراعاة تقديم حصص صغيرة من الأكل للطفل وأن تقدم بشكل جذاب، مع ضرورة عدم إلحاح الأم على الطفل فى تناول الطعام لأن ذلك يجعله ينفر من الطعام ويكون غير متقبل له بجانب ذلك يجب أن تدرك الأم بالتعود ما يحبه الطفل وما ينفر منه من الطعام، حتى تستطيع تقديم الأفضل للطفل دون أن ينفر من الطعام.