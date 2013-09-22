الدول النامية الأكثر إصابة بأمراض القلب

قال الدكتور خالد التهامى، استشارى أمراض القلب إن نسبة الإصابة والوفيات بأمراض القلب والشرايين تتزايد فى الدول النامية، نتيجة التلوث الغذائى، وتلوث المياه وإهمال الصحة العامة، وفقدان التوعية الصحية، لافتا إلى أن الدول النامية من أكثر الدول، التى يتواجد بها ضغط عصبى نظرا لطبيعة الحال الذين يعيشونه، كما أن نسبة المدخنين فيها عالية، كذلك وترتفع نسبة الإصابة بمرض السكر التى تؤدى إلى إصابة أكثر من 75% بأمراض القلب.

أوضح التهامى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الفرق بين الدول النامية والدول المتقدمة، هى أن المواطنين فى الدول المتقدمة، أكثر ثقافة طبية، وأكثر اهتماما، بممارسة الرياضة والأكل الصحى، ولا يوجد عندهم تلوث بيئى، مما لا يساعد على انتشار الأمراض.

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