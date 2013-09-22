بالصور| إزاحة الستار عن تمثال لـ"نيلسون مانديلا" في واشنطن

كتب : رويترز منذ 34 دقيقة

أزيح الستار عن تمثال لرئيس جنوب إفريقيا السابق والزعيم المناهض للفصل العنصري نيلسون مانديلا في واشنطن أمس.

ويوجد التمثال أمام سفارة جنوب إفريقيا، وهو المكان الذي احتشد فيه آلاف المحتجين للمطالبة بإنهاء سياسة الفصل العنصري والإفراج عن مانديلا من السجن في الثمانينيات.

ويسجل التمثال الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار وأبدعته النحاتة الجنوب إفريقية جين دويل اللحظة التي طبق فيها مانديلا قبضته معبرًا عن انتصاره في 11 فبراير 1990، أثناء خروجه من السجن بعد أن قضى 27 عامًا داخل جدرانه.

وهذا التمثال نسخة من تمثال آخر موجود خارج السجن الذي قضى فيه مانديلا السنوات الأخيرة من سجنه.