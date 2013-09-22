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وزير الزراعة يعود إلى القاهرة عقب زيارة عمل لإثيوبيا

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وزير الزراعة يعود إلى القاهرة عقب زيارة عمل لإثيوبيا وزير الزراعة يعود إلى القاهرة عقب زيارة عمل لإثيوبيا

كتب : أ ش أ منذ 10 دقائق

عاد إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وزير الزراعة أيمن فريد أبو حديد، قادما من أديس أبابا عقب زيارة استغرقت 3 أيام.

كان الوزير، شارك الوزير في اجتماعات وزراء الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية لدول إقليم شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، والذي عقد تحت عنوان "تحسين التكامل والإنتاج التجاري من خلال المشروعات القصيرة والمتوسطة".

وتم خلال الاجتماعات مناقشة العديد من الموضوعات، منها تحقيق الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، وهما من أكبر المشاكل التي تواجه الزراعة فى أفريقيا ، فضلا عن مناقشة التعاون بين الدول الأفريقية فى مجال الزراعة وتيسير نقل الحاصلات الزراعية.

يشار إلى أنه قد تم خلال الاجتماعات اختيار نائبا لرئيس المجموعة الوزارية الزراعية للتجمع.

وتضم دول "الكوميسا"، مصر، وجيبوتي، وكينيا، ومدغشقر، ومالاوي، وموريشيوس، والسودان، وزامبيا، وزيمبابوي، ورواندا، وبوروندى، وليبيا، وجزر القمر.

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