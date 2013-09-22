المتحدث العسكري: جمع توقيعات لـ"السيسي" مشاعر شعبية لا يمكن منعها

"عنان" و"شفيق" مواطنان مصريان لهما حرية الترشح في الانتخابات الرئاسية

كتب : فاطمة النشابي منذ 7 دقائق

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، نفى أكثر من مرة نيته الترشح لرئاسة مصر، وأن جمع توقيعات لمطالبته بالترشح، مشاعر شعبية لا يمكن منعها.

ونفى المتحدث العسكري، في حوار له على قناة العربية، مع الإعلامية راندا أبوالعزم، يبث اليوم في تمام الساعة الرابعة، أن ترشح القوات المسلحة أحدا بعينه أو تدعمه، مشيرا إلى أن الفريق سامي عنان أو الفريق أحمد شفيق مواطنان مصريان لهما حرية الترشح في الانتخابات.

وحول دور المؤسسة العسكرية في حال حدوث عنف في الجامعات، والمطالبة بتدخلهم تزامنا مع بدء العام الدراسي، قال العقيد أركان حرب إنه لن يمكننا التدخل إلا في حالة صدور قرار من رئاسة الجمهورية أو بطلب رسمي من الحكومة من أجل الحفاظ على الأمن القومي وحماية أرواح المصريين، وفي هذه الحالة لن نتأخر كأحد مؤسسات الدولة.

وحول تعليقه على حملة "كمل جميلك" التي تطالب بالفريق أول السيسي رئيسا، قال المتحدث العسكري إن كل هذه الأمور تأتي في إطار المشاعر الوطنية، ولكن "السيسي" أكد أكثر من مرة أن حماية إرادة الشعب المصري أعز بكثير من حكم مصر، وأكد أنه لا يفكر في هذا الأمر، وأن قيادته للمؤسسة العسكرية هي أقصي طموحاته.

وتابع أن المؤسسة العسكرية لها موقف ثابت، هو أنها لن ترشح أحدا للرئاسة، ولن تتدخل في العمل السياسي عبر دعم مرشح بعينه.

وردا على سؤال حول زيادة معدل تدمير الأنفاق في العمليات التي تجري الآن في سيناء، قال علي: "كنا نعمل على مدار العام الماضي مع وجود بعض التحفظات من القائمين في الفترة الماضية، ولكن منذ بدأت العملية في سيناء في أغسطس الماضي قمنا بتدمير أكثر من ٣٠٠ نفق، وأتبعناها بتدمير ١٤٢ نفقا آخر، أي حوالي من ٨٠ إلى ٩٠٪ من المرصود حاليا، مع الاستمرار في رصد أي أنفاق جديدة".

وقال إن الولايات المتحدة أمدتنا بأجهزة للكشف عن مثل هذه الأنفاق في الماضي، وقت الرئيس الأسبق مبارك، وما زلنا نعمل بها حتى الآن، ولكن لا يوجد تعاون مع واشنطن في المرحلة الحالية.

وفيما يتعلق بالتنسيق مع إسرائيل حول ما يتم في المنطقة، ذكر العقيد أركان حرب أن هذا الأمر تنظمه الاتفاقية الأمنية بين البلدين، والتي تنسق الاتصال بين الجانبين.