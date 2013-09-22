المتحدث العسكري: السيسي لن يترشح للرئاسة .. و ” كمل جميلك ” مشاعر شعبية

أفاد العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة :”أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع نفى أكثر من مرة نيته الترشح لرئاسة مصر، وأن جمع توقيعات لمطالبته بالترشح هو مشاعر شعبية لا يمكن منعها ” .

ونفى ” على ” فى لقاء له على فضائية ” العربية ” أن ترشح القوات المسلحة أحدا بعينه أو تدعمه، مشيرًا إلى أن الفريق سامي عنان أو الفريق أحمد شفيق مواطنان مصريان لهما حرية الترشح في الانتخابات.

وتبث “العربية” المقابلة مع المتحدث العسكري كاملة، الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش السابعة مساء بتوقيت السعودية.

وفيما يخص تدخل الجيش فى حلة حدوث عنف فى الجامعات تزامنًا مع بدء العام الدراسي، اوضح المتحدث العسكرى : ” إنه لن يمكننا التدخل إلا في حالة صدور قرار من رئاسة الجمهورية أو بطلب رسمي من الحكومة من أجل الحفاظ على الأمن القومي وحماية أرواح المصريين، وفي هذه الحالة لن نتأخر كأحد مؤسسات الدولة “، مضيفًا فى تعليقه على حملة “كمل جميلك” التي تطالب السيسي رئيسا: ” إن كل هذه الأمور تأتي في إطار المشاعر الوطنية، ولكن الفريق السيسي أكد أكثر من مرة أن حماية إرادة الشعب المصري أعز بكثير من حكم مصر، وأكد أنه لا يفكر في هذا الأمر، وأن قيادته للمؤسسة العسكرية هي أقصي طموحاته، مؤكدا : ” ان المؤسسة العسكرية لها موقف ثابت هو أنها لن ترشح أحدا للرئاسة، و لن تتدخل في العمل السياسي عبر دعم مرشح بعينه ” .

واوضح العقيد اركان حرب فيما يخص زيادة معدل تدمير الأنفاق في العمليات التي تجري الآن في سيناء، : ” كنا نعمل على مدار العام الماضى مع وجود بعض التحفظات من القائمين في الفترة الماضية، ولكن منذ بدأت العملية في سيناء في ٧ أغسطس الماضي قمنا بتدمير أكثر من ٣٠٠ نفق، وأتبعناها بتدمير ١٤٢ نفقا آخر، أي حوالي من ٨٠ إلى ٩٠٪ من المرصود حاليًا، مع الاستمرار في رصد أي أنفاق جديدة.

واكد المتحدث باسم القوات المسلحة : ” أن الولايات المتحدة “أمدتنا بأجهزة للكشف عن مثل هذه الأنفاق في الماضي ايام حكم مبارك ومازلنا نعمل بها حتى الآن، ولكن لا يوجد تعاون مع واشنطن في المرحلة الحالية “، وفيما يتعلق بالتنسيق مع إسرائيل حول ما يتم في المنطقة، اوضح أن هذا الأمر تنظمه الاتفاقية الأمنية بين البلدين، والتي تنسق الاتصال بين الجانبين ” .