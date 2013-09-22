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فان بيرسي: أحب اللعب بجانب روني المتكامل

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فان بيرسي: أحب اللعب بجانب روني المتكامل فان بيرسي: أحب اللعب بجانب روني المتكامل

وصف روبن فان بيرسي مهاجم مانشستر يونايتد، زميله في الفريق واين روني بالمهاجم المتكامل مشددا على أن العلاقة بينهما تصبح أقوى من وقت للتاني.

وقال فان بيرسي للصحفيين خلال تدريب مانشستر يونايتد "أحب اللعب بجانب روني، فهو بالنسبة لي مهاجم متكامل."

وتابع الهولندي الدولي "الكل يرى أننا نريد اللعب سويا، وأن كل منا يحاول دائما تمرير الكرة للأخر."

وأضاف فان بيرسي "اعتقد أنه بإمكاننا الحفاظ على التعاون بيننا، بل وتطويره والاستمرار في التمرير، حتى يمكننا إنهاء الموسم بأهداف كثيرة لي وله."

وأحرز مانشستر يوناتيد خلال الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي ستة أهداف في أربع مواسم، نصيب فان بيرسي منها ثلاثة أهداف.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن برصيد سبع نقاط، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي المتصدر.

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