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تاريبو ويست: أنا أفضل من مالديني

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تاريبو ويست: أنا أفضل من مالديني تاريبو ويست: أنا أفضل من مالديني

يؤمن تاريبو ويست المدافع النيجيري المعتزل أنه كان أفضل من باولو مالديني أيقونة ميلان حين لعب الثنائي في الروسونيري.

تاريبو ويست لعب بألوان ميلان، لكنه كان حبيسا لمقاعد البدلاء بسبب تألق باولو مالديني.

وقال تاريبو ويست لموقع سوبر سبورت: "المدرب في ميلان لم يكن يختار إلا الإيطاليين، كان يفضلهم بغض النظر عن المستوى".

 

وتابع "حين أصيب باولو مالديني في إحدى المرات شاركت بدلا منه، كنت ممتازا والأفضل في المباراة".

واستدرك "لكن هل لعبت في المباراة التالية، بالطبع لا.. قالوا لي هل أنت مجنون، لا أحد يأخذ مكان باولو مالديني في ميلان".

وأضاف "دائما ما كنت متألقا، لكن السياسة في ميلان ظلمتني.. رئيس إنتر ماسيمو موراتي صديق لي وقد نصحني وأكد لي أن الأمور تسير هكذا دوما في الروسونيري".

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