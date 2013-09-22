نائب السفير المصري بعمان: تواصل مستمر مع الجانب الأردني بشأن تطورات أنبوب الغاز

كتب : أ ش أ منذ 52 دقيقة

قال نائب السفير المصري لدى الأردن علاء موسى، إن الجانب الأردني يبدي تفهمًا لما يجري من عمليات عسكرية في منطقة الأنبوب الذي يزود المملكة بالغاز في سيناء، وإن كان يحث الجانب المصري بشكل دائم على سرعة إصلاح الأنبوب واستئناف ضخ الغاز، وهو ما يدركه الجانب المصري بدوره ويتفهمه تمامًا.

وأضاف موسى، في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية نشرته اليوم، أن هناك تواصلًا مستمرًا بين الجانبين الأردني والمصري بهذا الصدد ويجري إطلاع الأردن على تطورات الموضوع، مؤكدًا أن منطقة الأنبوب تعتبر الآن منطقة عمليات عسكرية تتضمن تمشيطًا ومطاردات للبؤر الإرهابية، وبالتالي "لا يوجد بها عمل".

وتابع نائب السفير، "فور انتهاء العمليات العسكرية واستقرار الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة تحديدًا، سيتم تسليم الأنبوب للشركة المعنية، والتي ستبدأ بعملية الإصلاح حينها، والتي تستغرق حوالي عشرة أيام يتم على إثرها الاستئناف الفوري لضخ الغاز إلى الأردن".

وحول المدة الزمنية التي قد تستغرقها هذه العمليات العسكرية قبيل البدء بتصليح الأنبوب، أجاب موسى "من الصعوبة تحديد موعد استلام الشركة المنفذة للأنبوب لإصلاحه لأن ذلك يرتبط بشكل أساسي ومباشر بانتهاء العمليات الأمنية في تلك المنطقة".