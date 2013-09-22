بالصور:مهند يتعرّض لحادث سير خطير

اصطدمت دراجة الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الهارلي دافيدسون في منطقة أتيلار، بدراجة سائق يوصل الطلبات التجارية كان يسير بسرعة كبيرة في الطريق، وسقط كيفانش على الأرض من قوة الصدمة لكنه استطاع النهوض بمساعدة المارة، وبيده خوذته التي ارتطمت هي أيضاً بالأرض، وخوذة السائق الآخر الذي تضرّر أكثر منه.

وقد تم فوراً إسعاف السائق الآخر إلى أقرب مستشفى من المكان لعلاجه من بعض الرضوض، أما كيفانش فنهض على قدميه وتحدث بهاتفه مع عائلته قبل إدلائه بإفادته في مركز ليفانت الأمني، ثم توجه منه إلى المستشفى للإطمئنان على صحة السائق الذي يدعى مصطفى، والذي كشف بعد فحصه الطبي إصابته بكسر خفيف في ساقه.

وسيتم التحقيق لمعرفة المتسبب الرئيسي بالحادث بعد مشاهدة أفلام كاميرات المراقبة المرورية، وذلك بعد تأكيد شهود عيان أن كيفانش كان قادماً من إتجاه معاكس للسير عكس السائق الآخر الذي كان يسير باتجاه مروري صحيح.

وفي صباح يوم سابق من الحادث، طاردت صحافة الباباراتزي الممثل التركي الشهير بمهند وهو يقود دراجته النارية برفقة حبيبته الفرنسية الجديدة يوجين فلورنسا، التي عادت إلى اسطنبول بعد سفر استمرّ شهراً كاملاً جراء إرتباطها بعمل مكثف في باريس، وبددت عودتها شائعة إنفصالهما التي أضحكت كيفانش عند سؤاله عن صحتها.

وقد توقفا لتناول وجبة إفطارهما في أحد مطاعم أتيلار، وظل المصورون ينتظرون خروجهما لكن كيفانش طلب من إدارة المطعم طلب تاكسي أجرة له، وصعد فيه وحبيبته يوجين من الباب الخلفي فلم يستطع المصورون ملاحقتهما لكنهم صوروا بضعة لقطات للحبيبين خلال مغادرتهما المطعم، حيث ترك النجم دراجته النارية في كراج المطعم ليأخذها لاحقاً.