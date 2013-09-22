الغربية: حملة «مش دافعين فواتير» تستعيد نشاطها

كتب : أحمد فتحى ورفيق ناصف الأحد 22-09-2013 09:44

صورة ارشيفية

تعانى قرى ومدن ومراكز محافظة الغربية، من عودة ظاهرة قطع التيار الكهربائى ومياه الشرب مرة أخرى، ما دفعهم للخروج فى مسيرات غاضبة، مطالبين حكومة الدكتور حازم الببلاوى بالتدخل، كما أطلق عدد من النشطاء بقرى ومراكز المحافظة حملة إلكترونية بعنوان: «مش دافعين فواتير»، وقالوا فى بيان: إن قطع التيار الكهربائى أصاب جميع منازل وبيوت المواطنين بالشلل التام، كما دعا أعضاء الحملة إلى تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية أمام فروع شركات الكهرباء بمدن طنطا والمحلة وسمنود وزفتى والسنطة للتنديد بانقطاع الكهرباء عن قرى المحافظة لساعات طويلة تصل فى بعض الأيام إلى 20 ساعة. من جانبه.. أكد عبدالفتاح عوكل منسق حملة تمرد، بقرية ميت بدر حلاوة، التابعة لمركز سمنود، أن انقطاع التيار الكهربائى يصل فى بعض الأيام إلى أكثر من 20 ساعة، وأنه حال الاتصال بالمسئولين، فإنهم يتجاهلون الرد وتلبية مطالبهم، كما طالب اللواء محمد نعيم محافظ الغربية بسرعة التدخل وحل تلك الأزمة حفاظا على مصالح الناس. وانتقد المحاسب نبيل مطاوع القيادى الوفدى، عدم تفاعل محافظ الغربية مع الأزمة، الذى لا يشغله سوى عقد الاجتماعات، على حد قوله، مضيفا: يبدو أن المحافظ لم يدرك أن مدينة المحلة الكبرى، المدينة الصناعية الأولى على مستوى الجمهورية، تقع ضمن نطاق خدمته فى محافظة الغربية، وانقطاع الكهرباء المتكرر عنها يكبد الدولة خسائر باهظة.

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