إسرائيل تسلم إخطارات هدم منازل مواطنين بـ”كفر عقب” شمال القدس

سلمت سلطات الإحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد عشرات الإخطارات لهدم منازل في قرية كفر عقب شمالي القدس المحتلة.

وذكر موقع (صفا) الفلسطيني أن عضو المجلس بالقرية عبد الجابر بركات تلقى هذه الإخطارات بالهدم ، موضحاً أن سلطات الإحتلال سلمت إخطارات قبل سبعة شهور وقام المجلس وبالتعاون مع محافظة القدس بتعيين محام للدفاع عن المنازل والسير بالإجراءات القانونية اللازمة ، إلا أن قوات الإحتلال ما زالت تقتحم القرية بين الحين والآخر.

مشيراً إلى أن الإخطارات تضمنت تهديداً بالهدم خلال 3 أيام وإذا لم يتم الهدم ستهدمها آليات الاحتلال وسيتكفل المواطن المتضرر بدفع أجرة الهدم.

وأكد على أن”كفر عقب” تقع في تصنيف مناطق (ج) أي تخضع أمنياً ومدنياً للإحتلال الإسرائيلي إلا أنه يرفض منح تراخيص البناء للمواطنين إضافة إلى أنه لا يقدم الخدمات الضرورية للقرية.

مضيفاً أن الإحتلال الإسرائيلي يتخذ إجراءات تعسفية تجاه أهالي الكفر وما تقوم به من تسليم إخطارات هدم هدفه عرقلة المفاوضات والضغط على السلطة الفلسطينية والمواطنين سعياً لتفريغ مدينة القدس.

أ ش أ