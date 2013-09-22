نجوم ونجمات عانوا من مشكلة حبّ الشباب المزعجة!

هي مشكلة جماليّة عالميّة تطال الجميع، وتبدأ منذ دخول الطفلة سنّ المراهقة. قد تختفي تلك الحبوب بعد فترة، وقد تستمرّ آثارها وظهورها على البشرة لوقت أكبر، مسبّبة للشخص انزعاجاً كبيراً.

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هذه المشكلة تصيب الجميع، من دون استثناء، حتى النجوم والنجمات. لكنّ النجوم سرعان ما يُعالجون هذه المشكلة أو يخفونها في الصور، من خلال الفوتوشوب، وبالمكياج ـ إن أمكن ـ خلال المقابلات الشخصيّة.

لهذا، وبعد البحث الطويل، يكشف موقع "سيدتي نت" عن النجوم الذين عانوا من هذه المشكلة، والذين لا يزالون يُعانون من آثارها، التي يخفونها بالعديد من الوسائل، من بينها استعمال الأدويّة أواللجوء إلى الليزر، وربما بالمكياج أيضاً.

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