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أغرب صيحات الشَّعر من أسابيع الموضة العالميَّة

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أغرب صيحات الشَّعر من أسابيع الموضة العالميَّة أغرب صيحات الشَّعر من أسابيع الموضة العالميَّة

هل تريدين التجديد في إطلالة شعرك؟ ربَّما كانت إطلالات عارضات الأزياء العالميَّة هي أول ما تستوحي منه السيِّدات إطلالاتهنَّ، ولكن هل هذه القاعدة ما تزال صحيحة حتى وقتنا هذا؟!
بالرُّغم من أنَّ مشاهير العالم ما يزالون حتى وقتنا هذا يستوحون تسريحات الشَّعر من إطلالات العارضات، إلا أنَّ هذا الخريف شهد إطلالات غير مألوفة، اعتمد معظمها على الشَّعر المستعار والمصفّف بطريقة جديدة ومبتكرة، وصلت إلى حدِّ الغرابة.
فما رأيكِ بهذه التسريحات الغريبة؟ هل ستفكِّرين يوماً بتجربة إحداها؟

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سيدتي