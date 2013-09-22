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10 خطوات لمكياج سهرة مفاجئة

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10 خطوات لمكياج سهرة مفاجئة 10 خطوات لمكياج سهرة مفاجئة

الأحد 22-09-2013 15:23

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    مكياج سهرة مفاجئة

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    بعد تجهيز العين ووضع الكونسيلر ضعي اللون الأسود على الجفن المتحرك فقط

  • View the full image1379756612_fall-makeup.jpg

    ابدئي بوضع اللون الزيتي الغامق فوق اللون الأسود

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    عند بداية الجفن الثابت ضعي اللون الزيتي الفاتح، ثم ادمجيه مع اللون الغامق بشكل دائري

  • View the full image1379756612_wedding-makeup-trends.jpg

    نظفي عينيك بمنظف خاص بالعيون، ثم رطبيها بمرطب خاص بالعين لتحميها من آثار المكياج

  • View the full image1379756612_Top-Heavy.jpg

    طبقي بعد الخط الأسود خط من الظل الزيتي الفاتح واتبعي نفس الطريقة

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    ضعي اللون الذهبي كذلك على عظمة الحاجب لإعطاء إنارة واتساع لشكل العين

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    ضعي طبقة خفيفة من الكونسيلر على الجفن العلوي لتثبيت المكياج

  • View the full image1379756612_Girls___Beautyful_Girls_Lilac_makeup_041207_.jpg

    ابدئي بوضع اللون الذهبي بعد الزيتي الفاتح، وادمجيه بخفة على كامل الجفن الثابت

الرياض- آلاء عشيبه

تمرُّ علينا الكثير من المناسبات المميَّزة والتي تتطلَّب منَّا استعداداً خاصاً لها، يبدأ من البشرة وينتهي بالمكياج مروراً بالعناية بالشعر وتسريحته، ولكنك قد تفاجئين بظهور إحدى المناسبات التي لم يتم التخطيط لها مسبقاً، مما يجعلك في حيرة من أمرك لعدم توفُّر الوقت لزيارة أحد مراكز التجميل.
الآن بإمكانك أن تقومي بإتباع خطوات بسيطة للحصول على مكياج سموكي وجذَّاب وسريع في نفس الوقت من صنع يديك، كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية:
1- نظفي عينيك بمنظف خاص بالعيون، ثم رطبيها بمرطب خاص بمنطقة العين حتى تحميها من آثار المكياج.
2- ضعي طبقة خفيفة من الكونسيلر على الجفن العلوي لتثبيت المكياج، ووضع قاعدة لونية موحدة ليظهر اللون بوضوح، ثم ربتي عليها بالقليل من البودرة.
3- بعد تجهيز العين ووضع الكونسيلر ضعي اللون الأسود على الجفن المتحرك فقط، وابتعدي عن الزاوية الداخلية للعين قدر الإمكان.
4- ابدئي بوضع اللون الزيتي الغامق فوق اللون الأسود، وحاولي دمجه جيداً حتى تحصلي على اللون الأسود الزيتي.
5- عند بداية الجفن الثابت ضعي اللون الزيتي الفاتح، ثم ادمجيه مع اللون الغامق بشكل دائري متجهة إلى بداية الزاوية الداخلية للعين.
6- ابدئي بوضع اللون الذهبي بعد الزيتي الفاتح، وادمجيه بخفة على كامل الجفن الثابت حتى الزاوية الداخلية للعين عند الغدَّة الدمعية.
7- ضعي اللون الذهبي كذلك على عظمة الحاجب لإعطاء إنارة واتساع لشكل العين، وذلك بعد تمشيط الحاجب بالفرشاة الخاصة.
8- ارسمي باللون الأسود بواسطة فرشاة مشطوفة خط على الجفن الأسفل، وادمجيه بشكل دائري صعوداً عند الزاوية الخارجية للعين للجفن العلوي.
9- طبقي بعد الخط الأسود خط من الظل الزيتي الفاتح واتبعي نفس الطريقة.
10- ضعي داخل العين أكثر من طبقة من الكحل الأسود، ثم انهي رسم العين بطبقتين من الماسكارا السوداء، وطبقة أخيرة من الماسكارا الزيتي.

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