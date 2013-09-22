10 خطوات لمكياج سهرة مفاجئة

الرياض- آلاء عشيبه

تمرُّ علينا الكثير من المناسبات المميَّزة والتي تتطلَّب منَّا استعداداً خاصاً لها، يبدأ من البشرة وينتهي بالمكياج مروراً بالعناية بالشعر وتسريحته، ولكنك قد تفاجئين بظهور إحدى المناسبات التي لم يتم التخطيط لها مسبقاً، مما يجعلك في حيرة من أمرك لعدم توفُّر الوقت لزيارة أحد مراكز التجميل.

الآن بإمكانك أن تقومي بإتباع خطوات بسيطة للحصول على مكياج سموكي وجذَّاب وسريع في نفس الوقت من صنع يديك، كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية:

1- نظفي عينيك بمنظف خاص بالعيون، ثم رطبيها بمرطب خاص بمنطقة العين حتى تحميها من آثار المكياج.

2- ضعي طبقة خفيفة من الكونسيلر على الجفن العلوي لتثبيت المكياج، ووضع قاعدة لونية موحدة ليظهر اللون بوضوح، ثم ربتي عليها بالقليل من البودرة.

3- بعد تجهيز العين ووضع الكونسيلر ضعي اللون الأسود على الجفن المتحرك فقط، وابتعدي عن الزاوية الداخلية للعين قدر الإمكان.

4- ابدئي بوضع اللون الزيتي الغامق فوق اللون الأسود، وحاولي دمجه جيداً حتى تحصلي على اللون الأسود الزيتي.

5- عند بداية الجفن الثابت ضعي اللون الزيتي الفاتح، ثم ادمجيه مع اللون الغامق بشكل دائري متجهة إلى بداية الزاوية الداخلية للعين.

6- ابدئي بوضع اللون الذهبي بعد الزيتي الفاتح، وادمجيه بخفة على كامل الجفن الثابت حتى الزاوية الداخلية للعين عند الغدَّة الدمعية.

7- ضعي اللون الذهبي كذلك على عظمة الحاجب لإعطاء إنارة واتساع لشكل العين، وذلك بعد تمشيط الحاجب بالفرشاة الخاصة.

8- ارسمي باللون الأسود بواسطة فرشاة مشطوفة خط على الجفن الأسفل، وادمجيه بشكل دائري صعوداً عند الزاوية الخارجية للعين للجفن العلوي.

9- طبقي بعد الخط الأسود خط من الظل الزيتي الفاتح واتبعي نفس الطريقة.

10- ضعي داخل العين أكثر من طبقة من الكحل الأسود، ثم انهي رسم العين بطبقتين من الماسكارا السوداء، وطبقة أخيرة من الماسكارا الزيتي.

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