بدء الدراسة فى 14 محافظة اليوم بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية

انطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ماراثون عام دراسى جديد فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية هى القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية و المنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

علماً بأن الدراسة قد بدأت فعلياً أمس بـ12 محافظة ،هى والإسماعيلية والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج والبحيرة وكفر الشيخ وأسوان والأقصر وقنا مع استمرار تأجيلها بكرداسة وشمال سيناء، وسط تشديدات أمنية كبيرة وتأمين مشترك بين وزارة الداخلية وأمن الإدارات التعليمية على المدارس بالقاهرة والجيزة والمحافظات المختلفة.

حيث بدأ العمل بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بحضور مندوبى وزارة الداخلية بينهم خبير مفرقعات وعميد من الأمن العام وأخر من المباحث وثالث من الحماية المدنية ورابع من المرور، بالإضافة إلى وجود عميد شرطة بكل مديرية تعليمية لمتابعة إجراءات التأمين.

من جهتها أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة توقيع عدد من عدد من البروتوكولات الأمنية مع مديرية أمن القاهرة لتأمين المدارس بالعاصمة،

وأن المديرية قد استعدت بشكل كامل لاستقبال العام الدراسى الجديد من خلال إتمام أعمال الصيانة الخفيفة والثقيلة ببعض المدارس واستكمال تجهيز الفصول، وإصلاح المرافق التالفة ببعض المدارس فضلا عن تزويد بعض المدارس بطفايات حريق.

كان مجلس الوزراء فى وقت سابق قد قرر بدء الدراسه بكافه المدارس بجميع المحافظات يوم أمس السبت عدا محافظة شمال سيناء ومنطقة الدراسة تؤجل الدراسة بها لمدة أسبوع ،

وذلك لاستكمال إجراءات التأمين الجاري تنفيذها ضد بؤر الإرهاب.