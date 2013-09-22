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اتحاد جدة عن مباراة الهلال: تعرضنا لهتافات عنصرية واخطاء تحكيمية فادحة

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اتحاد جدة عن مباراة الهلال: تعرضنا لهتافات عنصرية واخطاء تحكيمية فادحة اتحاد جدة عن مباراة الهلال: تعرضنا لهتافات عنصرية واخطاء تحكيمية فادحة

استنكر نادي اتحاد جدة في بيان أصدره ما تعرض له الفريق أمام الهلال في قمة الدوري السعودي يوم السعودي، موضحا تعرضه لهتافات عنصرية وأخطاء تحكيمية فادحة.

وتعرض الاتحاد لخسارة قاسية يوم الجمعة الماضي بالسقوط أمام الهلال بخمسة أهداف مقابل هدفين.

 

وقال اتحاد جدة في البيان دائما ما يتعرض الفريق لأخطاء تحكيمية لا يمكن وصفها بأنها تقديرية تسببت في ضياع العديد من النقاط كان أخرها أمام الهلال.

كما أضاف البيان "الفريق تعرض أيضا لهتافات عنصرية تجاه النادي ولاعبيه تم السكوت عنها من قبل الاتحاد السعودي".

 

وتابع البيان "لم يتم توفير الحماية اللازمة لحافلة الفريق عند توجهها من الفندق إلى الملعب مثلما يحدث مع كافة الفرق".

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فيديو اليوم السابع