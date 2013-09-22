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شلل مرورى بالقاهرة تزامنا مع أول أيام الدراسة.. وحادث تصادم بطريق إسكندرية الزراعي

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شلل مرورى بالقاهرة تزامنا مع أول أيام الدراسة.. وحادث تصادم بطريق إسكندرية الزراعي شلل مرورى بالقاهرة تزامنا مع أول أيام الدراسة.. وحادث تصادم بطريق إسكندرية الزراعي

شهدت محافظتى القاهرة والجيزة صباح اليوم شللا مروريا بمعظم الشوراع ، بالتزامن مع أول يوم فى العام الدراسى الجديد، حيث تكدست السيارات بطريق المحور، حيث وجدت السيارات القادمة من 6 أكتوبر توقفا حادا فى الطريق إلى 15 مايو.

ومن ناحية أخرى، وقع حادث تصادم بين عدد من السيارات بطريق -إسكندرية الزراعى ، ما أسفر عن إصابة عدد من مستقليها وقد وصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الضحايا.

وشهد محيط الحادث شلل مرورى بالقرب من مدينة قليوب، حيث توقفت حركة السير ولجأ العديد من قائدى السيارات للسير عكس الاتجاه.

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