ضبط 17 قنبلة يدوية و282 سلاح متنوع و138 متهم في قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

قال اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، أن القطاع شن بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملة تفتيشية موسعة لإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالأمن فى نفوس المواطنين.

وأضاف شفيق أن الحملة التى شنت تنفيذًا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى 24 ساعة أسفرت عن ضبط 11 بندقية آلية، وبندقيتين خرطوش، و12 بندقية غير مششخنة، و9 طبنجات، و32 فردا محلى الصنع، و17 قنبلة يدوية، و452 طلقا ناريا مختلف الأعيرة، و24 قطعة سلاح نارى من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية شملت 10 بنادق آلية، وبندقيتين مششخنتين، و3 بنادق غير مششخنة، و6 طبنجات، و3 فرود محلية الصنع، و171 قطعة سلاح أبيض و5 سجناء هاربين من السجون العمومية خلال ثورة 25 يناير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 138 متهما فى قضايا مخدرات (79 إتجار – 59 تعاطى) بحوزتهم 67 كجم من مخدر البانجو، و5ر3 كجم من مخدر الحشيش، و342 جم من مخدر الهيروين، و8860 قرصا مخدرا، وضبط 7 بؤر إجرامية بمديريات أمن الجيزة, والدقهلية, والفيوم, والمنيا بها 7 بنادق آلية، وبندقية غير مششخنة، وطبنجة، و9 طلقات نارية مختلفة الأعيرة، و10 فرود محلية الصنع، و20 جم من مخدر البانجو، و250 جم من مخدر الحشيش، وتنفيذ 34 حكما قضائيا، وضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 19 متهما ارتكبوا 12 حادثة سرقة متنوعة، فضلا عن ضبط 98 دراجة بخارية مخالفة و12 سيارة مبلغ بسرقتها.