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رئيس بنك يحيل موظفاً للتحقيق بسبب «الفيس بوك»

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رئيس بنك يحيل موظفاً للتحقيق بسبب «الفيس بوك» رئيس بنك يحيل موظفاً للتحقيق بسبب «الفيس بوك»

كتب : محمد أبوعمرة الأحد 22-09-2013 08:59

اتهمت النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى، عماد سالم رئيس البنك المكلف، بتهديد وترويع الموظفين، مستغلاً الظروف الحالية للبلاد وانشغال قيادات الدولة بمحاربة الإرهاب، وقال فتحى هلال، رئيس النقابة، إن رئيس البنك قام بتحويل عبدالهادى صديق، المحامى بقطاع الشئون القانونية بالبنك لإدارة الشئون القانونية، للتحقيق، وذلك بسبب رأى كتبه على موقع «فيس بوك»، اعترض فيه على التجديد لفوزية محمد إبراهيم رئيس قطاع الشئون الهندسية بالبنك، حيث سبق اتهامها فى العديد من القضايا وأهمها القضية رقم 1680 لسنة 2013 والمعروضة على نيابة وسط القاهرة -حسب قوله.

وأضاف «هلال» أن هذه القيادات تخالف ما أقرته ثورة 30 يونيو وتثير غضب العاملين بالبنك فى إصدار دوريات تفصيلية لأشخاص بعينها بالمخالفة للقانون، وتفرق بين العاملين بالبنك الرئيسى عن العاملين بالقطاعات الأخرى مثل دورى صرف البدل النقدى للإجازات.

وأوضح رئيس النقابة أنه فى حالة اتخاذ أى إجراء تعسفى مع المحامى عبدالهادى صديق أو أى زميل آخر فإن النقابة ستعلن عن إجراءات تصعيدية. وطالب رئيس النقابة، وزير الزراعة بسرعة إلغاء قرار تكليف عماد سالم، لخطورة استمراريته، كما طالب رئيس الوزراء بسرعة تعيين رئيس جديد للبنك.

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